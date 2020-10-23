محافظ القاهرة يحذر من البيروقراطية فى استلام طلبات التصالح

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ارتفاع عدد طلبات التصالح بالعاصمة نظرا لإدراك المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.وأشار المحافظ إلى أن أجهزة الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.وشدد على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.