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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 326 ألفًا و216 حالة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:09 م
كورونا فى باكستان
كورونا فى باكستان
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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 326 ألفا و216 حالة، وذلك عقب تسجيل 736 حالة إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة- حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6715 حالة، وذلك عقب تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 309 آلاف و646 شخصا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 142 ألفا و917 حالة إصابة في إقليم "السند" و102 ألف و253 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و767 حالة وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 38 ألفا و886 حالة، كما تم تسجيل 18 ألفا و578 حالة إصابة في العاصمة "إسلام أباد" و4127 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 3688 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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