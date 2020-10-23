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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:31 م
استعدادات لجان الانتخابات
استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة
آية سالم - رضوى عبدالغني
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شهد عدد من مدارس الجيزة بعض الاستعدادات النهائية قبل ساعات قليلة من انطلاق انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتي تجري يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

فقد انتهت مدرسة الوراق الثانوية من التحضيرات النهائية للانتخابات، بعمل مظلات أمام بوابات المدرسة التي اكتست بأعلام مصر، علاوة على وضع بعض المقاعد كاستراحة لكبار السن.

وشهدت مدرسة الوراق الابتدائية بعض التجهيزات من الداخل، بوضع صناديق الاقتراع داخل الفصول بجانب توفير فصول مؤمنة لحفظ الأصوات بداخلها وتم تزويدها ببوابات حديدية لزيادة التأمين.

على عكس مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي بمنطقة الوراق، والتي لم تنته بعد من التجهيزات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب، حيث اكتفت بوضع حواجز أمنية أمام بوابات المدرسة وفي انتظار عمل المظلات.
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»
تعرف على استعدادات لجان الانتخابات فى الجيزة لمعركة «النواب»

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