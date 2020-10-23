28 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينتين.كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.