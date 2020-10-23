لليوم الثالث.. سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط الأمطار وذلك لليوم الثالث على التوالي، وذلك طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى الأحد المقبل.وقالت الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا على السواحل الشرقية، مائل للبرودة على الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق، في حين يكون طقس السواحل الشمالية معتدلا نهارًا، لطيفا ليلا على السواحل الشرقية، مائلا للبرودة على الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية).فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية على بعض المناطق منها ومدن القناة ودمياط وبورسعيد.وأهابت المحافظة بالمواطنين اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، مع استمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة، وتعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قد رفعت حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات مساء أمس، بقيادة اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والذي تفقد تمركزات سيارات الشفط بأحياء الإسكندرية.وشدد على رفع حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الشفط في الأماكن التي تمثل بؤرا ساخنة لتجمعات مياه الأمطار في جميع أحياء الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع كل الجهات التنفيذية ومنها شركتا المياه والكهرباء، والعمل على تصريف مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية.