أحمد الفيشاوي يتعاقد على تقديم 12 كليب و6 حفلات غنائية

تعاقد الفنان أحمد الفيشاوي مع شركة الريماس للإنتاج الفني على بروتوكول تعاون فني، يتم من خلاله إنتاج وتصوير 12 فيديو كليب، وعدد 6 حفلات كبرى خلال العامين القادمين.وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامى لمجموعة إسحق جروب، في بيان صحفي، إن أول الأعمال التي ستكون بين الطرفين هي طرح كليب تحت اسم "number 2"، وذلك في بداية الشهر المقبل.ورد "الفيشاوي" منذ فترة على الرسالة التي وجهها الفنان محمد رمضان له، عن طريق برومو أغنية الدبابة الذي طرحه في الفترة الأخيرة، ويظهر فيه "رمضان" بداخل دبابة يغني قائلا: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".