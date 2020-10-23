إيطاليا: نبذل قصارى جهدنا لتجنب فرض إغلاق كامل

أكدت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق كامل مجددا بالتزامن مع تجاوز الإصابات اليومية بوباء كورونا "كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي الـ15 ألف حالة.وحذرت لامورجيزي، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الجمعة، من أن الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل، وسيكون ضربة قاسية للغاية للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.وتابعت قائلة إن "الحظر والإغلاق المحدود ضروريان على وجه التحديد لتجنب اتخاذ المواقف والقيود الأسوأ، لذلك يجب أن تكون الضوابط صارمة، ويجب على المواطنين أن ينظروا إلى الشرطة كحلفاء وليس كخصوم".