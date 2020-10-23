«الوطنية للانتخابات»: مراجعة إجراءات وتجهيز اللجان بالمحافظات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها النهائية المكثفة للجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية بالداخل والخارج، والتي تبدأ، غدا السبت، وتستمر الجهات المختصة في مراجعة إجراءات وتجهيز مقار الاقتراع التي حددتها الوطنية للانتخابات على أعلى مستوى، تمهيدا لبدء استقبال الناخبين، صباح غد.وأوضحت اللجنة أنه تم توفير كشافات طوارئ تحسبا لأي طارئ، ومقاعد للناخبين، فضلًا عن تدبير كراسي طبية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع علامات تباعد أمام اللجان وساحات الانتظار اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الأقنعة الطبية «كمامات» وتباعد اجتماعي ومسافة أمان بين الناخبين.كما تم تركيب مظلات وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.وبدأ القضاة المشرفون علي الانتخابات بالمحافظات في الانتقال، أمس، إلى مقرات لجانهم، ويتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات عسكرية، في وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية لتأمين يومي الانتخابات.