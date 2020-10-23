جهود أمنية لكشف لغز تخلى سيدة عن رضيع أمام منزل بكرداسة (صور)

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جهودها لكشف ملابسات تخلي سيدة عن رضيع أمام منزل مدرس بمدينة كرداسة.وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن مدرس توجه لمركز شرطة كرداسة وحرر محضرا بتلقيه اتصال هاتفي من سيدة تخبره بأنها تركت له أمام منزله رضيعًا داخل كرتونة.وطلبت منه أن يرعاه ويقوم بتربيته، ولم يصدقها في بداية الأمر ولكنه بالفعل عثر على الطفل داخل كرتونة أمام باب المنزل فطالب السيدة بالعودة لأخذه وتعهد لها بمساعدتها ماديا إلا أنها رفضت.فور إخطار النيابة العامة قررت إيداع الطفل في دار رعاية وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ويتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية السيدة.