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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار مستقر بعد مناظرة انتخابية أمريكية ويتجه لخسارة أسبوعية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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استقر الدولار مقابل معظم العملات، اليوم الجمعة، بعد مناظرة رئاسية متوازنة في الولايات المتحدة، لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية إذ يترقب المستثمرون محادثات تحفيز فى واشنطن ومفاوضات بشأن التجارة لما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وهبط الدولار 0.03 بالمئة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة فى أوروبا، قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي بلغه يوم الأربعاء، وما زال الدولار منخفضًا 0.7 بالمئة تقريبًا في الأسبوع، ولم يطرأ تغيير يُذكر على اليورو مقابل الدولار عند 1.1818، وكذلك الجنيه الإسترليني عند 1.3084 دولار.

وصعد الين الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا نحو 0.1 بالمئة إلى 104.71 للدولار، ليقلص بعض الخسائر التي تكبدها، أمس الخميس، بعد أن قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن محادثات التحفيز تحرز تقدمًا.

وربح اليوان نحو 7.5 بالمئة منذ نهاية مايو، إذ تقود الصين التعافي العالمي من فيروس كورونا وسجل في أحدث تعاملات 6.6884 للدولار في التعاملات الداخلية، بانخفاض نحو نصف بالمئة عن ذروة 27 شهرًا التي سجلها يوم الأربعاء.

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