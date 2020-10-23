وزير الشباب يشارك فتيات بشاير الخير مباراة كرة قدم

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فتيات مجمع بشاير الخير الرياضي بمدينة بشاير الخير1 مباراة كرة قدم.وأحرز «صبحي» هدفًا مع فريقه الأزرق، والذي تفاعل معه الحضور من الشباب والفتيات.وكان الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الشريف، قد شاركا في ماراثون الدراجات، تحت شعار "لياقتك مناعتك - صحتك دراجتك"، ويعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحمودية المروري الجديد عقب افتتاحه، ويشارك به ما يزيد على ٢٠٠٠ شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية.كما شهد وزير الشباب خلال المهرجان عروضًا فنية ورياضية داخل ملاعب بشاير الخير، والذي يشارك فيه المجلس القومي للمرأة.