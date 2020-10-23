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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل يروع أهالى الإسماعيلية بسلاح نارى

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
ضبط عاطل
ضبط عاطل
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تمكن رجال الأمن بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري محلي الصنع غير مرخص يروع به المواطنين.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ يفيد بأن "م.م.ا" 27 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ناري، يروح به المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش محلى الصنع" وطلقة من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم، والمضبوطات، وحرر محضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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