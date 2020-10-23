أسقف البحر الأحمر يهنئ مسئولى الأزهر والأوقاف بالمولد النبوى

زار الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، يرافقه القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة بمطرانية البحر الأحمر، مقر منطقة البحر الأحمر الأزهرية لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومهنئًا عموم المسلمين بذكرى المولد النبوي، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الأزهر بالمحافظة.كما زار الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، الشيخ الدكتور محمود الشيمى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر لتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.وأكد أسقف البحر الأحمر، أن العلاقة بين المسلمين والأقباط قائمة علي الود والأخوة والتسامح منذ قديم الزمن، مشيرًا إلى أن التأكيد علي هذا التقارب والتهاني بالمناسبات الدينية، سواء من الأقباط للمسلمين أو العكس، ما هو إلا تعبير عن أواصر العلاقات الطيبة والتآخي بينهما.