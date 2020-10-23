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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بجميع المراحل التعليمية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:38 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية، مشيرةً إلى أن الهدف من تدريس القصة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية والفكرية التي تساعدهم في كتابة الموضوعات المختلفة، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور وإفساد العملية التعليمية.

وفي إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تم تجهيز الفصول وتعقيمها بأدوات التعقيم بشكل يومي، فضلًا عن تنظيف وتعقيم دورات المياه، إلى جانب تنظيم المقاعد داخل الفصول بطريقة آمنة تحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمسافة متر ونصف بين كل مقعد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، متصلة بجميع المديريات التعليمية لمتابعة سير اليوم الدراسي، والوضع الصحي بالمدارس لاتخاذ القرارات المناسبة حال حدوث أي معوقات تؤثر على العملية التعليمية.

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