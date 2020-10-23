«الاتصالات»: 42 مليون مستخدم للإنترنت المحمول خلال يوليو الماضي

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول سجل 42.15 مليون مستخدم بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 36.51 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة 5.64 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 15.46 % وشهري 0.87 % في حين أن عدد مستخدمي USB مودم سجلوا نحو 2.18 مليون مستخدم مقارنة بنحو 2.89 % بمعدل تراجع سنوي 24.63 % وشهري 2.81 % بسبب الاعتماد على الانترنت المحمول.وأكد التقرير الذي تنفرد "الدستور" بنشره بعد ان حصلت على نسخة منه، أن السعة الدولية للانترنت سجلت 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية يوليو مقابل 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 35.77% في حين بلغ نسبة انتشار مستخدمي الانترنت في مصر 55.7% بعدد نحو 48.5 مليون مستخدم وفقًا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاسر والافراد لعام 2019-2020.وأشار التقرير إلي، أن عدد مشتركي التليفون المحمول سجلت نحو 95.55 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 94.53 مليون عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية مليون مشترك جديد وبمعدل نمو سنوي 1.08 % وبتراجع شهري للمرة الثانية على التوالي بنسبة 1.07 % مسجلا 96.58 مليون مشترك خلال يونيو الماضي ونحو 96.74 مليون مشترك خلال مايو.وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.56 مليون مشترك بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 106.47 مليون مشترك بنهاية يونيو السابق عليه.وقال التقرير، أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت نحو 94.56 % بنهاية يوليو الماضي مقابل 95.31 % عن نفس الفترة عام 2019 بتراجع سنوي 0.74% وتراجع شهري 1.17% بعد أن سجلت نحو 95.73 % خلال يونيو ونحو 96.04 % خلال مايو الماضي.الدولة عازمة على نشر تطبيقاتها الرقمية وإتاحتها للمصريينوعلق الدكتور خالد شريف عضو مجلس ادارة لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات السابق، ان الملاحظ من المؤشرات زيادة عدد مستخدمي الانترنت المحمول حيث حقق نمو بلغ 15 مليون مستخدم خلال عامين مؤكدا على أن الهاتف المحمول أصبح حتمي وضروري في تطبيق منظومة التحول الرقمي.وأشار شريف في تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن الحكومة بدأت في إتاحة تطبيقات المحمول في جميع الخدمات الرقمية التي تطلقها حيث أن نشر المحافظ الالكترونية وخدمات الموبايل بانكينج ستساعد المجتمع على التخلص من النقدية والاعتماد على ماكينات الصراف الآلي وماكينات الدفع الالكتروني واخيرا محافظ الالكترونية علي الموبايل مشيرا ان جميع التطبيقات المالية يتم تصميم وإتاحة نسخة منها لمستخدمي الهاتف المحمول.وأوضح عضو لجنة حقوق المستخدمين أن العام المقبل سيشهد زيادة التطبيقات الرقمية بنسبة 200 % بعد الانتهاء الحكومة ووزارة الاتصالات من رفع كفاء البنية التحتية المعلوماتية للتحول الرقمي موضحا أن تنفيذ المشروع الرئاسي بناء مصر الرقمية وراء هذه الايجابيات والمؤشرات نمو مستخدمي الانترنت وخدمات الحكومية الالكترونية.