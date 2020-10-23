تونس تسجل 44 حالة وفاة و1322 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 784 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم- أنه تم تسجيل 1322 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 47 ألفًا و214 مصابًا، مشيرة إلى أن هناك 163 مصابًا بأقسام العناية المركزة.