الكاظمي: العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، حرص حكومته على توفير بيئة صحية ومناخات مناسبة للشركات المستثمرة العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها.وقال الكاظمي، خلال لقاء عقده مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية، وفقا لقناة (السومرية نيوز): "إن الحكومة العراقية حريصة على توفير البيئة الصحية، والمناخات المناسبة للشركات المستثمرة العاملة في عموم البلاد".وأضاف أن العراق يخطط، اليوم، لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها، في ظل حاجة البلاد الفعلية إلى دخول المستثمرين في العديد من المشاريع الخدمية والقطاعية، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد العراقي إلى الأمام، وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء شعبنا.