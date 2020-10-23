رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، حرص حكومته على توفير بيئة صحية ومناخات مناسبة للشركات المستثمرة العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن العراق يخطط لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها.

وقال الكاظمي، خلال لقاء عقده مع رؤساء عدد من الشركات البريطانية، وفقا لقناة (السومرية نيوز): "إن الحكومة العراقية حريصة على توفير البيئة الصحية، والمناخات المناسبة للشركات المستثمرة العاملة في عموم البلاد".

وأضاف أن العراق يخطط، اليوم، لتعظيم فرص الاستثمار والتوسع بها، في ظل حاجة البلاد الفعلية إلى دخول المستثمرين في العديد من المشاريع الخدمية والقطاعية، والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد العراقي إلى الأمام، وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء شعبنا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الدلدول زوج الست.. كيف تسوّق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

إجلاء 3500 شخص بعد اندلاع حريق فى مجمع تجارى فى مومباى

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

الكويت: 33% من الرجال و46% من النساء يعانون من السمنة المفرطة

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا بسبب قنوات التنفس

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

غدا.. الاحتفاء بالمخرج السنغالي عثمان سمبين بالهناجر

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل