فتح باب التطوع للمعلمين والموجهين لتقديم المناهج عبر قنوات التعليم الفني

أعلن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية طلاب التعليم الفني من فيروس كورونا المستجد، تقرر تقديم شرح واف للمناهج التعليمية على قناة مصر للتعليم الفني وعلى موقع الوزارة وعلى منصة "أنا فني" وغيرها من المنصات وقنوات "يوتيوب".وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم حاليا اختيار نخبة من المعلمين والموجهين للقيام بتقديم المناهج الدراسية الخاصة بالتعليم الفني "صناعي – زراعي – تجاري –فندقي".وكشفت وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لمن يريد التطوع من المعلمين والموجهين لتقديم المناهج الدراسية عبر هذه القنوات الخاصة بالتعليم الفني.وشددت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط في المتقدم: أن يكون من معلمي وموجهي التعليم الفني، وأن يكون لديه القدرة على تصميم العروض التقديمية والفيديو للمناهج الدراسية، وأن يكون لديه القدرة على الشرح الوافي وتبسيط المعلومة وعرضها بشكل شيق.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه على من يتوافر لديه الشروط السابق ذكرها أن يرسل "الاسم - التخصص - الوظيفة على الكادر – وجهة العمل – المحافظة – رقم التليفون –المنهج الدراسي – صحيفة أحوال إلكترونية حديثة – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة شخصية" إلى الادارة المركزية للتعليم الفني بقطاع الكتب – فيصل – الجيزة أو على فاكس رقم 0235820932 أو عبر الواتس آب على رقم 01112756606 أو صفحة قناة مصر للتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2020.جدير بالذكر أنه تم إطلاق قناة "مدرستنا" تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، والتي تعد أول قناة تعليمية عن بعد في مصر للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع للصف السادس الابتدائي.وبدأ الأحد الماضي البث الرسمي لقناة "مدرستنا" التعليمية الجديدة، ببث تحية العلم والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية بإخراج مبتكر جديد يقدمه عدد من طلاب المدارس في مصر.ويمكن متابعة قناة مدرستنا من خلال:- التردد: 12303.- الاستقطاب: افقى.- معدل الترميز: 27500.- معامل تصحيح الخطأ: 56وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يتم فتح قناتين تعليميتين جديدتين يوم 15 نوفمبر 2020، إحداهما للتعليم الفني، والثانية لطلاب الثانوية العامة.