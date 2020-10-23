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مصر

حقيقة تحديد 5 أيام أسبوعيًا لري الأراضي الزراعية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
ري الأراضي الزراعية
ري الأراضي الزراعية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعيًا لري الأراضي الزراعية.

وقال المركز، في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أيام الري للأراضي الزراعية.

وأوضحت انتظام عملية ري الأراضي الزراعية طوال فترة الموسم الزراعي، مُشيرةً إلى تطبيق استراتيجية لتحويل الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، تتوسع الدولة في استخدام نظم الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة حوالي 504 آلاف فدان بالأراضي الجديدة في 8 محافظات، وتتمثل مميزاتها في انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلًا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور، وكذلك ترشيد الطاقة المستخدمة في عمليات الري، فضلًا عن المساهمة في رفع كفاءة توزيع الأسمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين دخل المزارع.

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