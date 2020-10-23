وزير الشباب: انطلاق المهرجان من بشاير الخير إنجاز كبير للدولة (فيديو)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، عروضًا فنية ورياضية بالساحة الرياضية بملاعب بشاير الخير، ضمن فعاليات المهرجان الرياضي بالإسكندرية.وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رسالة المهرجان أن المشروعات القومية التي تهتم بها الدولة المصرية، وخاصة مشروعات المناطق الآمنة والتي تتحول فيها المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية، للرياضة دور كبير لإبرازها.وأضاف أن "اليوم نتواجد جميعًا مع المرأة والتي تولي القيادة السياسية الاهتمام بها، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، من خلال ماراثون اليوم، والذي هو رسالة جميلة لمصر ورسالة للمواطنين للاهتمام بالرياضة".وكان قد أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مهرجان الدراجات من أمام مدخل بشاير الخير على محور المحمودية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور ماجدة الشاذلي، مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.وشارك الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الشريف، في سباق الدراجات، والذي بدأ من أمام مدخل بشائر الخير على محور المحمودية في اتجاه القبارى، والعودة على محور المحمودية في الجهة القبلية حتى مدخل الساحة الرياضية ببشاير الخير 1.