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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب إثر ضغوط فرضها الدولار

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استقر الذهب اليوم الجمعة إذ عوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية في نهاية المطاف إثر ضغوط فرضها الدولار القوي.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01 بالمئة إلى 1905.80 دولار، والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل مرتفع 0.3 بالمئة في الأسبوع.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى رفينيتيف ميتلز ريسيرش "المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، تساعدان الذهب على الارتفاع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.54 دولار للأوقية، لكنها تتجه لارتفاع أسبوعي بنسبة 1.5 بالمئة.

وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 882.40 دولار وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2387.02 دولار.

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