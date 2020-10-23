القوى العاملة: برنامج تدريبى لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

تعقد وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برنامجًا تدريبًا لمدة 3 أيام حول تقارير منظمة العمل الدولية، بمشاركة ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية والمنظمات العمالية، وذلك في إطار تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025، وكذلك تنفيذًا لأنشطة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا.ويهدف التدريب إلى تحسين قدرة المشاركين على التعامل مع تقارير منظمة العمل الدولية، من خلال التعرف على المعرفة الأساسية بالمنظمة ومنظومة معايير العمل الدولية، وتحسين الامتثال لها، ومعرفة دور التقارير في منظومة هذه المعايير، ودعم القدرة على إعداد أو المشاركة في إعداد التقارير بشأن تطبيق المعايير، فضلًا عن القدرة على تفعيل مبدأ الثلاثية في إعداد تقارير تطبيق معايير العمل الدولية.ويعتبر هذا البرنامج تمهيديًا للتدريب المقرر عقده عن بعد حول الممارسات الفضلى في الإبلاغ بمعايير العمل الدولية خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 والمقرر أن يقوم بتنظيمه مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو- إيطاليا، حيث يهدف إلي تعزيز القدرة الوطنية في الوفاء بالتزامات التقارير بشأن معايير العمل الدولية، وذلك من خلال تقديم التقارير في موعدها شاملة محتوى غني بكل الجهود الوطنية يستجيب للمتطلبات.