رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: برنامج تدريبى لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
تعقد وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برنامجًا تدريبًا لمدة 3 أيام حول تقارير منظمة العمل الدولية، بمشاركة ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية والمنظمات العمالية، وذلك في إطار تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025، وكذلك تنفيذًا لأنشطة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا.

ويهدف التدريب إلى تحسين قدرة المشاركين على التعامل مع تقارير منظمة العمل الدولية، من خلال التعرف على المعرفة الأساسية بالمنظمة ومنظومة معايير العمل الدولية، وتحسين الامتثال لها، ومعرفة دور التقارير في منظومة  هذه المعايير، ودعم القدرة على إعداد أو المشاركة في إعداد التقارير بشأن تطبيق المعايير، فضلًا عن القدرة على تفعيل مبدأ الثلاثية في إعداد تقارير تطبيق معايير العمل الدولية.

ويعتبر هذا البرنامج تمهيديًا للتدريب المقرر عقده عن بعد حول الممارسات الفضلى في الإبلاغ بمعايير العمل الدولية خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 والمقرر أن يقوم بتنظيمه مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو- إيطاليا، حيث يهدف إلي تعزيز القدرة الوطنية في الوفاء بالتزامات التقارير بشأن معايير العمل الدولية، وذلك من خلال تقديم التقارير في موعدها شاملة محتوى غني بكل الجهود الوطنية يستجيب للمتطلبات.
القوى العاملة: برنامج تدريبى لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
القوى العاملة: برنامج تدريبى لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
القوى العاملة: برنامج تدريبى لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
القوى العاملة: برنامج تدريبى لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

الدلدول زوج الست.. كيف تسوّق «غادة نجيب» للهارب هشام عبدالله؟

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

إجلاء 3500 شخص بعد اندلاع حريق فى مجمع تجارى فى مومباى

الكويت: 33% من الرجال و46% من النساء يعانون من السمنة المفرطة

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا بسبب قنوات التنفس

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يحدد آليات تزويد مكتبة مصر العامة بالإصدارات

فتحي إمبابي يناقش «عتبات الجنة» بصالون «سالمينا»

غدا.. الاحتفاء بالمخرج السنغالي عثمان سمبين بالهناجر

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة