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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«قطع اللسان وصورة الجانى».. تفاصيل جديدة فى واقعة الطبيبة المعتدى عليها بالكويت

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
واقعة الطبيبة
واقعة الطبيبة
دعاء جابر
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بتكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان، قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة المصرية «ل. ر. م. ع»  التي تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت، حيث اطمأن على حالتها الصحية وتابع سير التحقيقات.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أشار فيه إلى أنه تابع سير التحقيقات، حيث تم استدعاء الطبيبة للتعرف على صورة الجاني بمخفر الرقة.

ووجهها المكتب بضرورة الامتثال لهذا الاستدعاء حفاظًا على حقوقها القانونية، وبالفعل امتثلت الطبيبة للاستدعاء وتعرفت على صورة الجاني المختفي حاليًا هربًا.

وأكد الملحق العمالي، أن الطبيبة تتماثل للشفاء وأنها مستمرة في عملها رغم الإصابات، ورد على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من وجود قطع في اللسان، كشفت الطبيبة عن أنه جرح نتيجة ارتطام أسنانها بلسانها مع نزيف عندما قام الجاني بدفعها وليس قطعًا لجزء من اللسان كما يتصور البعض.

وجددت الطبيبة شكرها العميق لوزير القوى العاملة على الاطمئنان عليها تليفونيًا، وبزيارة مكتب التمثيل العمالي المستمرة لها، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة، واهتمام الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلًا عن الكويتيين، مؤكدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة.

يذكر أن الطبيبة «ل. ر. م ع» التي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ 2010، قد تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين ويدعي فهاد فالح عبدالله العجمي، وأنه وفقًا لسجلات المستوصف المدون بها كل بيانات الحادثة، تكشف عن أنه في أثناء الكشف على أذن المواطن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة الماضي- أيام العطلات الأسبوعية- حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمرًا فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وقامت الطبيبة بعد ذلك بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات، وتم تحرير محضر برقم ١٥٩٢٠٢٠ الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمى اعتداء بالضرب علي موظف عام في أثناء تأدية مهامه، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات. 

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