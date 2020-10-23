رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي: الانتخابات تنقل صورة مصر الديمقراطية للعالم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:32 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأضاف شعراوي، أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، تعبر عن وعي المواطن المصري في التعبير عن رأيه بكل حرية، مؤكدًا على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية 2020 لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتشكيل مجموعات شبابية فى المراكز والمدن والقرى، لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور المحافظات في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.

يذكر أنه ستنطلق، صباح غدٍ السبت، عمليات انتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة، وسط إجراءات مشددة لسلامة المواطنين.

موضوعات متعلقة

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

رسائل غادة نجيب تكشف نسبة ابنها لهشام عبدالله بالتزوير

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

دراسة جديدة تثبت محدودية فعالية البلازما كعلاج لكورونا

إجلاء 3500 شخص بعد اندلاع حريق فى مجمع تجارى فى مومباى

الكويت: 33% من الرجال و46% من النساء يعانون من السمنة المفرطة

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بكورونا بسبب قنوات التنفس

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يحدد آليات تزويد مكتبة مصر العامة بالإصدارات

فتحي إمبابي يناقش «عتبات الجنة» بصالون «سالمينا»

غدا.. الاحتفاء بالمخرج السنغالي عثمان سمبين بالهناجر

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة