شعراوي: الانتخابات تنقل صورة مصر الديمقراطية للعالم

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الدستورية السابقة.وأضاف شعراوي، أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، تعبر عن وعي المواطن المصري في التعبير عن رأيه بكل حرية، مؤكدًا على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية 2020 لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية.ووجه وزير التنمية المحلية، بتشكيل مجموعات شبابية فى المراكز والمدن والقرى، لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور المحافظات في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.يذكر أنه ستنطلق، صباح غدٍ السبت، عمليات انتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة، وسط إجراءات مشددة لسلامة المواطنين.