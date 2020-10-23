قلق وتوتر.. سقطة «بايدن» أمام «ترامب»

قام المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بحركة خسر من خلالها الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهى فحص ساعته بشكل واضح خلال المناظرة الرئاسية مساء أمس الخميس.وفى بداية طرح المضيفة كريستين ويلكر سؤالًا على المرشحين حول تغير المناخ، قام بايدن بتحويل كم قميصه لأعلى وفحص ساعته.وقارن نشطاء تويتر هذه الخطوة بلحظة مماثلة في عام 1992 عندما فحص الرئيس السابق جورج بوش الأب ساعته أثناء مناظرة مع الرئيس السابق بيل كلينتون وملياردير تكساس روس بيرو، وتم انتقاد فحص الرئيس السابق بوش الأب ساعته، واعتبر المحللون هذه الخطوة بأنها تدل على نفاد الصبر من النقاش.وعندما سئل بوش الأب آنذاك "هل كنت سعيدًا عندما انتهى الأمر البغيض؟"، قال بوش لجيم ليهرر.. نعم!من جانبه سأل النائب الجمهوري عن أريزونا بول جوسار حول حركة بايدن قائلًا "ماذا قام جو بايدن بفحص ساعته للتو؟، وفقًا لقناة العربية.وانتقد مغردون ومحللون هذه الحركة باعتبارها تدل على القلق والغضب والتعب ونفاد الصبر، فيما تجاهلت الجهات الداعمة لبايدن هذه الحركة التي لها دلالات متعددة في مناظرة أخيرة وحاسمة.