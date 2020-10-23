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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صبحى» و«الشريف» يشاركان بمهرجان الدراجات بمحور المحمودية (فيديو)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إشارة انطلاق مهرجان الدراجات من أمام مدخل بشاير الخير على محور المحمودية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومشاركة المجلس القومي للمرأة.

وشارك الدكتور أشرف صبحي واللواء محمد الشريف في سباق الدراجات، الذي بدأ من أمام مدخل بشائر الخير على محور المحمودية في اتجاه القبارى والعودة على محور المحمودية في الجهة القبلية حتى مدخل الساحة الرياضية ببشاير الخير 1.

كما يشهد وزير الشباب خلال زيارته للإسكندرية مهرجان المشى للمرأة بداخل ملاعب بشاير الخير، الذي يشارك فيه المجلس القومي للمرأة بعروض رياضية وتتخلله فقرات وعروض فنية، ومسابقات.

ويؤدي الدكتور أشرف صبحي صلاة الجمعة اليوم من مسجد بشاير الخير، ثم يتوجه لحضور عدة افتتاحات بمديرية الشباب والرياضة ومركز شباب أبيس.

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