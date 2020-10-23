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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اعتقال 10 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
اعتقال فلسطينيين
اعتقال فلسطينيين
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون بالضفة الغربية المحتلة، و5 آخرين من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى اثنين آخرين وسط مدينة بيت لحم.

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