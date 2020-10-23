اعتقال 10 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون بالضفة الغربية المحتلة، و5 آخرين من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى اثنين آخرين وسط مدينة بيت لحم.