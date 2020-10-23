اعتقال 10 فلسطينيين من القدس والضفة الغربية
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون بالضفة الغربية المحتلة، و5 آخرين من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى اثنين آخرين وسط مدينة بيت لحم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون بالضفة الغربية المحتلة، و5 آخرين من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى اثنين آخرين وسط مدينة بيت لحم.