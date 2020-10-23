موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

يدخل فريق الأهلي مواجهة مصيرية مساء اليوم الجمعة، أمام فريق الوداد المغربي باستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.ونجح الأهلي في مباراة الذهاب وعلى ملعب محمد الخامس في المغرب من تحقيق الفوز على نادي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ويضع قدمًا في نهائي البطولة، فيما يظل الحسم الليلة في المواجهة المصيرية على استاد القاهرة.موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم في دوري أبطال أفريقياومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقياوتُذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في دوري أبطال أوروبا على قنوات "beIN Sports"، وبالتحديد عبر قناة "HD 7|، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقياويقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.