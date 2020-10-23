حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

وماشيين بالقانون وبكافة التصاريح..VIB بنكذب أي خبر".



نفى مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من إلقاء القبض عليه برفقة حمو بيكا لقيامهما بإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بجائحة كورونا في منطقة المنصورية.ونشر "شاكوش" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وهو داخل سيارته، أكد أن كل ما نشر عن أخبار القبض عليه غير صحيح على الإطلاق.وأوضح أنه لم يتواجد في منطقة المنصورية أو الهرم من الأساس، مؤكدًا أن كل وسائل الإعلام نقلت هذا الخبر دون التأكد منه أو معرفة حقيقة إذا كان صحيحًا أم لا.كما نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نفى من خلاله أيضًا حقيقة القبض عليه في منطقة المنصورية، قائلا: "بنقول للصحافة الكاذبة تبطل شوية إحنا في بيوتنا وزي الفل