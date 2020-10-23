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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروبا تسجل رقمًا غير مسبوق فى إصابات كورونا اليومية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في أوروبا زادت بأكثر من المثلين في عشرة أيام متجاوزة 200 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى، مع رصد عدد من دول جنوب أوروبا أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد هذا الأسبوع.

وأعلنت أوروبا عن مئة ألف إصابة في يوم واحد لأول مرة في 12 أكتوبر.

وسجلت أوروبا حتى الآن حوالي 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 247 ألف حالة وفاة حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا حوالي 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 في المئة من حالات الإصابة عالميا وحوالي 22 في المئة من الوفيات على مستوى العالم.

وفي غرب أوروبا، سجلت فرنسا، التي لديها أعلى متوسط لسبعة أيام للحالات الجديدة في أوروبا بواقع 25480 إصابة في اليوم، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 بحسب السلطات الصحية الفرنسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة أن هولندا، وهي دولة أخرى في غرب أوروبا، سجلت أكثر من تسعة آلاف حالة خلال أربع وعشرين ساعة وهو رقم قياسي جديد.

ومددت ألمانيا، التي سجلت أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا لأول مرة، التحذير من السفر إلى سويسرا وإيرلندا وبولندا ومعظم النمسا والأقاليم الإيطالية بما فيها روما.
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في أوروبا زادت بأكثر من المثلين في عشرة أيام متجاوزة 200 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى، مع رصد عدد من دول جنوب أوروبا أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد هذا الأسبوع.

وأعلنت أوروبا عن مئة ألف إصابة في يوم واحد لأول مرة في 12 أكتوبر.

وسجلت أوروبا حتى الآن حوالي 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 247 ألف حالة وفاة حسب إحصاء رويترز.

ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا حوالي 41.4 مليون حالة والوفيات نحو 1.1 مليون حالة.

وشهد يوم الأربعاء أعلى إجمالي للإصابات المسجلة في يوم واحد في جميع أنحاء العالم عند 422835 إصابة، بحسب إحصاء رويترز.

ويشير الإحصاء إلى أن أوروبا تمثل ما يقرب من 19 في المئة من حالات الإصابة عالميا وحوالي 22 في المئة من الوفيات على مستوى العالم.

وفي غرب أوروبا، سجلت فرنسا، التي لديها أعلى متوسط لسبعة أيام للحالات الجديدة في أوروبا بواقع 25480 إصابة في اليوم، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 بحسب السلطات الصحية الفرنسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للصحة العامة أن هولندا، وهي دولة أخرى في غرب أوروبا، سجلت أكثر من تسعة آلاف حالة خلال أربع وعشرين ساعة وهو رقم قياسي جديد.

ومددت ألمانيا، التي سجلت أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا لأول مرة، التحذير من السفر إلى سويسرا وإيرلندا وبولندا ومعظم النمسا والأقاليم الإيطالية بما فيها روما.

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