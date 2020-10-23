صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49.68 نقطة أو ما يعادل 0.21% ليصل إلى 23523.95 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 نقطة، أو32 أقل من 0.1%، ليصل إلى 1619.91 نقطة.