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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 49.68 نقطة أو ما يعادل 0.21% ليصل إلى 23523.95 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 نقطة، أو32 أقل من 0.1%، ليصل إلى 1619.91 نقطة.

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