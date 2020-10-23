ترامب: إدارة أوباما وبايدن عملت على صعود إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة أوباما وبايدن عملت على صعود إيران، متهمًا جو بايدن المرشح الديمقراطي المنافس بأنه سياسي فاسد.وعلى صعيد مختلف أكد ترامب، أنه هاجم حركة "حياة السود تهم" لأنهم كانوا يرددون شعارات ضد الشرطة ويصفونهم بالخنازير، مشيرًا إلى أنه فعل ما لم يفعله أي رئيس للأميركيين الأفارقة منذ لينوكلن.جاء ذلك خلال المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يومًا من الانتخابات.وقد انطلقت المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.