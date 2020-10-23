ترامب: الديمقراطيون يديرون مدنًا مليئة بالعنف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين يديرون عدة مدن مليئة بالعنف، مؤكدا أن الحدود الأمريكية أصبحت آمنة.وأضاف ترامب، أن عصابات تهريب المهاجرين تستخدم الأطفال كذريعة، مشيرا إلى أن بايدن ليس لديه أي فكرة عن قانون الهجرة، كما أن إدارة أوباما اتخذت سياسات خاطئة بالنسبة للهجرة.جاء ذلك خلال المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يومًا من الانتخابات.وقد انطلقت المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.