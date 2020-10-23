بايدن: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إن "ترامب يتحدث عن الديمقراطيين والجمهوريين ولكني سأكون رئيسا لكل الأمريكيين"، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم الشركات الصغيرة.وأشار إلى أن إدارة ترامب قامت بفصل المهاجرين عن أبنائهم وليس المهربون هم من فعلوا هذا.جاء ذلك خلال المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يومًا من الانتخابات.وقد انطلقت المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.