ترامب: أتحمل المسؤولية الكاملة عن استجابة أمريكا لفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتحمل مسؤولية استجابة الولايات المتحدة لجائحة فيروس كورونا، لكنه أشار إلى أن الصين مسؤولة عن وصول الفيروس إلى البلاد.وقال ترامب في تبادل للحديث مع منافسه جو بايدن خلال المناظرة الثانية: «أتحمل المسؤولية الكاملة».وأضاف: «ليس خطأي أنها جاءت إلى هنا، إنه خطأ الصين».وقال ترامب: «الولايات المتحدة تتعلم كيف تعيش مع الفيروس»، بينما رد بايدن بالقول: «الناس يتعلمون أن يموتوا به».