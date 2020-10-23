بايدن: ترامب يمنح الشرعية للنظام فى كوريا الشمالية وزعيمها البلطجى

قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إنه اذا أصبح رئيسًا سيرغم الصين على العمل وفقًا للقوانين واللوائح الدولية وليس كما فعل ترامب.وأشار بايدن، أن ترامب يريد أن يجعل هذه المناظرة حول عائلة ترامب وعائلته ولكن الأمر يجب أن يكون عن العائلة الأميركية.وأضاف بايدن، أن ترامب يمنح الشرعية للنظام في كوريا الشمالية وزعيمها "البلطجي".ومن جانبه قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، إن أوباما اعتبر كوريا الشمالية تحديًا كبيرًا ولكن زعيمها أصبح تربطه بي علاقة جيدة ولن يفكر في عمل عدائي.جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتدامًا بكثير في بعض الولايات.