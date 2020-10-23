بايدن: ترامب حصل على أموال من الصين

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن ترامب يقول منذ 4 أعوام إنه سيكشف عن سجله الضريبي، مشيرا إلى أن هناك حساب مصرفي للرئيس ترامب في الصين.وشدد بايدن، على ترامب أن يكشف عن سجلاته الضريبية وهو حصل على اموال من الصين.من جانبه رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محاميه يعمل حاليا على إعداد السجلات الضريبية وأنا دفعت مئات الالاف من الدولارات كضرائب، مشيرا إلى أنه قد اغلق حسابه البنكي في الصين عندما قرر الترشح للرئاسة في 2015.جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.