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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب لبايدن: أستطيع تدمير سجلك

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
ترامب
ترامب
أحمد عاشور
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قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، للمرشح الديموقراطي جو بايدن "أستطيع تدمير سجلك"، مشيرا إلى أن بايدن حصل على 3،5 مليون دولار من روسيا ولا يوجد من هو أكثر صرامة مني ازاء روسيا.

من جانبه قال بايدن: أنا لم أحصل قط على أي اموال من أي مصدر خارجي أو أي دولة وأنا افصحت عن قوائمي الضريبية.

جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.

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