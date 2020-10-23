بايدن: ترامب علم بخطورة فيروس كورونا ولم يخبر الشعب الأمريكى

قال جون بايدن المرشح للإنتخابات الأمريكية الجارية، إن الرئيس ترامب علم بمدى خطورة فيروس كورونا في يناير، ورغم ذلك لم يخبر الشعب الأمرسكي بهذا، مؤكدًا أن توفير الموارد أمر ضروري لمواجهة كورونا.وفي سياق مختلف أشار بايدن، إلى أن أي دولة تتدخل في الانتخابات ستدفع الثمن سواء كانت روسيا أو إيران أو الصين، مضيفًا أن ترامب لم يقل أي شيء لبوتين بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.وتساءل بايدن لماذا لم يتخذ ترامب قرار بشأن ما أثير حول دفع أموال لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتدامًا بكثير في بعض الولايات.