بايدن: المسؤول عن هذا العدد من وفيات كورونا يجب أن لا يكون رئيسًا لأميركا

قال جون بايدن المرشح للإنتخابات الأمريكية الجارية، إن الرئيس ترامب سبق وقلل من خطورة كورونا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي خطة لمواجهة كورونا.وأضاف بايدن، أن المسؤول عن هذا العدد من وفيات كورونا يجب أن لا يكون رئيسا لأميركا، موضحا أن الولايات المتحدة على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا.وأكد بايدن أنه يجب تطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا وليس إغلاق البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي لم يتعلم التعايش مع كورونا كما يقول ترامب ولكننا نموت بسبب الوباء.جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.