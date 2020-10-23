ترامب: سنعتمد على الجيش لتوزيع اللقاح لملايين الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس بمقدورنا اغلاق البلاد مجددا، وبايدن كان ضد قراري اغلاق الحدود أمام الصينيين، مشيرا إلى أنه قد أغلقنا أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني.وأضاف ترامب، أنه سيعتمد على الجيش لتوزيع اللقاح لملايين الأشخاص، مشيرا إلى أنه تم اتهامه بالعنصرية بسبب إغلاق البلاد بوجه الصين.جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.