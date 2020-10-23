ترامب: لقاح كورونا سيكون جاهزًا خلال أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع وذروة الوباء انكسرت في عدة ولايات.وأضاف أن عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد، وسيكون لدينا أكثر من مئة مليون جرعة.جاءت تلك التصريحات خلال انطلاق المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وتأتي المناظرة بوقت يحتاج فيه ترامب بشدة لتغيير مسار السباق، إذ يتخلف عن بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد قبل أقل من أسبوعين على التصويت، وإن كانت المنافسة أكثر احتداما بكثير في بعض الولايات.