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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبى تسجل رقما قياسيا لأكبر نافورة فى العالم

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
أكبر نافورة فى العالم
أكبر نافورة فى العالم
وكالات
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بأضواء متعددة الألوان ومضخات قوية تدفع المياه عاليا في السماء، سجلت أحدث منطقة جذب في الإمارات رقما قياسيا كأكبر نافورة في العالم.

وكشفت السلطات النقاب عن نافورة النخلة الواقعة في (ذي بوينت) بمنطقة نخلة الجميرة، الواجهة البحرية لدبي، في فعالية جرى بثها مباشرة حول العالم ليلا.

وقالت جيل سانجستر، مديرة الأصول في نخيل مولز المطورة للنافورة، إنها تقع على مساحة 1300 متر مربع من مياه البحر.

وأضافت أنها تحتوي على 128 مضخة فائقة القدرة تدفع المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

ودخلت نافورة النخلة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر نافورة في العالم، حيث استحوذت على اللقب من نافورة بانبو مونلايت رينبو في كوريا الجنوبية.

وهذه هي النافورة الوحيدة المتعددة الألوان في دبي، وهي مزينة بأكثر من ثلاثة آلاف من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء(ليد) ومزودة بأدوات للتحكم في درجة اللون والبريق.

والنافورة المفتوحة للجمهور على مدار العام مصممة بحيث تؤدي عروضا مائية راقصة لمدة ثلاث دقائق كل ثلاثين دقيقة.

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