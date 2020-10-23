الرئيس الأوكرانى يعلن استعداده لتجربة اللقاح ضد كورونا على نفسه

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداده للمشاركة شخصيًا في تجارب اللقاح الأوكراني ضد فيروس كورونا.وقال في حديث لوسائل الإعلام الأوكرانية يوم الخميس، إن "هذا اللقاح فريد من نوعه وليس كاللقاحات الأخرى، وأنه مستعد لتجربته على نفسه ومسرور للنتائج التي عرضوها عليه".وكان المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية قد أفاد بأن الجهات التي تعمل على تطوير اللقاح الأوكراني قد عرضت على زيلينسكي نتائج المرحلة ما قبل السريرية من اختباراته.وأعرب ميخائيل فافوروف، رئيس شركة DiaPrep System، التي تشارك في الاختبارات، عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من الحصول على لقاح محلي الصنع بعد 9 أو 12 شهرا.