رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل شاب علي يد شقيقه بسبب خلافات عائلية بالسنطة فى الغربية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
جثة
جثة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شهدت قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حادثة بشعة بعد أن لقي شاب في العقد الثاني من عمرة حتفه إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء هاني مدحت مساعد الوزير لأمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل شاب يدعي «خليل البسيوني شاهين» ١٧ عامًا بعد مشاجرة بينهما انتهت بمقتل  الأول بسبب خلافات عائلية.

انتقل على الفور قوة من مباحث المركز، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه ويدعى «إمام» ٢٨ عامًا، حيث قام بطعنه بالسكين بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما مشاجرة علي إثرها انتهت بقيام الثاني بطعن شقيقه بالسكين.

تم نقل الجثة لمستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء

والد الطفل «عريس عين شمس»: «معنديش غيره وحبيت أفرح بيه»

مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.. مرتبات أكتوبر 2020

زوجة سامى كمال الدين تفضح زوجة هشام عبدالله: غادة نجيب قوادة

الصور

image description

«تعليم الجيزة»: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

image description

محافظ أسيوط يترأس حملة لتعقيم وتطهير لجان الانتخابات (صور)

image description

افتتاح مدرسة باخوم الابتدائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: انتهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ديسمبر المقبل

image description

محافظ أسيوط يسلم 10 ماكينات للكتابة بطريقة برايل لمدرسة «النور»

الأكثر قراءة

مقطع جديد للراقصة «لوردينا» مع الليثي: «الطقم متغيّرش»

حقيقة القبض على حسن شاكوش وحمو بيكا فى منطقة المنصورية (فيديو)

«القوادة أبرزها».. فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله

رحلة غادة نجيب من الإرهاب إلى الدعارة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«صحة المرأة».. تفاصيل مبادرات الرئيس لحماية 28 مليون سيدة مصرية

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-9-2020

جمجمة تكشف عن عمل جراحي فاشل حدث قبل 5 آلاف عام

دراسة تحذر من خطر قاتل داخل وجبات الطعام الجاهزة

خبير: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقًا

أيام زمان

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
مؤمن المحمدي
الخسارة الأولى
جمال طه
الأتراك من الإستبس للأناضول «الاستعداد للحرب»
ماجد حبته
اليوم العالمى لغسل اليدين
المزيد

الثقافة

«سنواتي في الصين».. كتاب جديد لـ أحمد السعيد عن دار الحكمة

احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بثقافة بني سويف

عماد أبوصالح: أهدي جائزة سركون بولص لـ«حصان مصر الجامح» أمل دنقل

وزيرة الثقافة تفتتح الموسم الرابع لنجوم المسرح الجامعي