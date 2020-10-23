مقتل شاب علي يد شقيقه بسبب خلافات عائلية بالسنطة فى الغربية

شهدت قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حادثة بشعة بعد أن لقي شاب في العقد الثاني من عمرة حتفه إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد على يد شقيقه الأكبر بسبب خلافات عائلية.تلقى اللواء هاني مدحت مساعد الوزير لأمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بمقتل شاب يدعي «خليل البسيوني شاهين» ١٧ عامًا بعد مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الأول بسبب خلافات عائلية.انتقل على الفور قوة من مباحث المركز، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه ويدعى «إمام» ٢٨ عامًا، حيث قام بطعنه بالسكين بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما مشاجرة علي إثرها انتهت بقيام الثاني بطعن شقيقه بالسكين.تم نقل الجثة لمستشفى طنطا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.