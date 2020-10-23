ترامب يدعو رجل أعمال لمهاجمة نجل بايدن قبيل المناظرة الرئاسية الثانية

قبل وقت قصير من المناظرة الرئاسية الثانية، قدمت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكاميرات رجل أعمال اتهم هانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالتورط في صفقة سرية مع شركة صينية.وقال توني بوبولينسكي إنه شريك تجاري سابق لهنتر بايدن وأنه ساعد في تنظيم صفقة تجارية بينه وبين شركة "سي إي إف سي" الصينية.وأضاف بوبولينسكي في تصريحات أذيعت على قناة فوكس نيوز خلال تغطيتها قبل المناظرة: "لقد سمعت جو بايدن يقول إنه لم يناقش أبدا أي عمل مع هانتر وهذا غير صحيح".وتابع بوبولينسكي أنه الرئيس التنفيذي لشركة سينوهوك القابضة، الشركة التي قال إنها تأسست لتشكيل شراكة تجارية بين عائلة بايدن وشركة "سي إي إف سي"الصينية.وقال إنه سيسلم أدلة على التعاملات إلى مكتب التحقيقات الاتحادي.