أرمينيا تنفى سيطرة أذربيجان على حدود إيران فى قره باغ

نفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول سيطرة قوات بلاده على الحدود الأذربيجانية الإيرانية في منطقة قره باغ.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون أوفانيسيان، إن "هناك معارك ضارية على امتداد الحدود ولا يمكن الحديث عن السيطرة الكاملة".وتابع: "إذا رأت قواتهم نهر أراكس في بعض النقاط، فهذا لا يعني السيطرة التامة".وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس عن السيطرة الكاملة للقوات الأذربيجانية على الجزء من حدود بلاده مع إيران، الذي يمر بمنطقة قره باغ، التي تشهد تصعيدا عسكريا منذ أواخر سبتمبر الماضي.