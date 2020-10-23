وزير التعليم يكشف ملامح القانون الخاص بالأوضاع المالية للمعلمين

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم توضيحًا هامًا للمعلمين بخصوص مشروع القانون الخاص بالأوضاع المالية، مشيرا إلى أنه سيضع بعض الملامح عنه لغلق الطريق أمام الشائعات.وقال:" منذ أعلنا عن مشروع القانون الخاص بالأوضاع المالية للمعلمين واجتهد البعض في حساب الزيادات وانتشرت الإشاعات التي تشكك فيما طرحناه من أرقام ولما كان القانون في طريقه إلى البرلمان ولا يجوز تداوله، أحببت ان أضع بين أيديكم بعض الملامح حتى لا يتبارى البعض في اطلاق إشاعات محبطة".وأضاف الوزير في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك: أن الزيادات المقترحة هي:(١) زيادة بدل المعلم: ٥٠٪؜ من قيمة هذا البدل في ٣٠\٦\٢٠٢٠(٢) زيادة حافز الاداء الشهري: ٥٠٪؜ من قيمة هذا الحافز في ٣٠\٦\٢٠٢٠(٣) زيادة مكافأة الامتحانات: ٢٥٪؜ من قيمة المكافاة المقررة في ٣٠\٦\٢٠٢٠(٤) حافز ادارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.وأتم الوزير تصريحه قائلًا: إن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ الى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الإدارة المدرسية.