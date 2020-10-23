المؤشر نيكى يرتفع 0.36% فى بداية التعامل بطوكيو

صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وارتفع نيكي 0.36 في المئة مسجلا 23558.71 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بالنسبة نفسها ليسجل 1625.65 نقطة.وقد تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الخميس.وانخفض نيكي 0.48 في المئة، مسجلا 23525.59 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 في المئة، ليسجل 1627.92 نقطة.