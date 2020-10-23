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الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصف إسرائيلى يستهدف قطاع غزة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
وكالات
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شنت مقاتلات حربیة إسرائیلیة، فجر الیوم الجمعة، غارات جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

الغارات استهدفت "مواقع للمقاومة الفلسطینیة وأراضي زراعیة في مخیم النصیرات ومدینة خانیونس وسط وجنوب قطاع غزة ".

وأفادت إذاعات فلسطینیة محلیة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطینیة في مخیم النصیرات وسط قطاع غزة، دون إبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنین الفلسطینیین.

في السياق ذاته، استھدفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخین أرض زراعیة شرق بلدة القرارة شمال شرق مدینة خان یونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح له: "إن طائرات حربية هاجمت قبل قليل أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، وخلال الهجوم تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة وبنية تحتية تحت الأرض لمنظمة حماس"، بحسب وكالة "قدس نت".

وأضاف المتحدث قائلا: "جاء الهجوم ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة. ومنظمة حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة وما يخرج منه"، على حد تعبيره.

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